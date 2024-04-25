نقيب الأطباء البيطريين: للالتزام بارشادات وزارتي الصحة والزراعة بشأن داء الكلب

أكد نقيب الأطباء البيطريين الدكتور نضال حسن، إثر البيان الذي صدر عن وزارة الصحة العامة في ما خص داء الكلب، "الاهمية القصوى للتعاون مع السلطات المعنية للحفاظ على صحة المجتمع والحد من خطورة انتشار داء الكلب ، وشدد على الالتزام بتلقيح الحيوانات المنزلية ضد هذه الآفة ضمن الجداول المحددة لها".
ودعا الحسن "المربين والمواطنين الى تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات المشتبه باصابتها بالداء والابتعاد عن الكلاب الضالة ، والتبليغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وعدم قتل أو إيذاء اي حيوان، لأن هذا العمل يزيد من انتشار الوباء ، وتمنى على الجميع التعاون والالتزام الكامل بالتدابير للحفاظ على السلامة العامة".
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