بدر: مهمتنا في المجلس النيابي العمل على تسيير عجلة الدولة والخروج من الشلل والمراوحة

اعتبر النائب نبيل بدر بان "تصويتنا اليوم ضد إقتراح "قانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية" أتى إنطلاقاً من قناعتنا بأن هذه المجالس هي قاعدة الهرم الأساسية في تركيبة الدولة، كما هي الإحتكاك الأول والمباشر للمواطن مع السلطة، فمن غير المقبول أن يحرم اللبنانيين من حقهم الدستوري في الإقتراع واختيار من يمثلهم لتسيير أبسط وأدنى شؤونهم".

ولفت لى ان "مهمتنا في المجلس النيابي هو العمل على تسيير عجلة الدولة والخروج من الشلل والمراوحة التي لم تصب المؤسسات الدنيا فيها فحسب، بل أصابت رأس الهرم، وما أقترف اليوم هو جريمة بحق البلد".