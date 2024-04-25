اعتبر النائب جورج عقيص، في حديث لـ"LBCI"، أن "هناك اوركسترا لا تريد الانتخابات البلدية وكل سنة بحجة ولو كانت الحكومة فعلا تريد الانتخابات البلدية لكان نبضها أقوى لتنظيمها"، لافتاً الى أنه "إما هناك سيناريو تمديد للمجالس البلدية إما إجراء انتخابات بلدية فليس هناك شيء اسمه فراغ".
ولفت عقيص، الى أن "ليس من الخطأ البحث في تقسيمات إدارية على صعيد البلديات وغيرها"، معتبراُ أن "اللامركزية تساعد البلديات على الحصول على الاموال كما تقرر انفاقها".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: هناك اوركسترا لا تريد الانتخابات البلدية ولو كانت الحكومة فعلا تريدها لكان نبضها أقوى لتنظيمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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