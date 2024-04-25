وزير الزراعة الأوكراني يقدم استقالته وسط تحقيق في الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف (د ب أ)

قدم وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي استقالته، بعد الاشتباه في إساءة استغلال أرض ملك الدولة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

ونشر رئيس البرلمان روسلان ستيفانتشوك الاستقالة الخطية عبر موقع فيسبوك اليوم الخميس. وكتب ستيفانتشوك أن البرلمان سيتخذ قريبا قرارا بشأن تركه لمنصبه.

وقال محققون من المكتب الوطني لمكافحة الفساد أمس الأول الثلاثاء إنه مشتبه به في تهمة فساد.

ويزعم أن الوزير ضم إجمالي 1250 قطعة أرض تبلغ إجمالي مساحتها 2500 هكتار إلى حيازته الزراعية بين 2017 و2021. وأحبطت السلطات محاولة استيلاء على 3200 هكتار إضافي.

ونفى الوزير هذه المزاعم.

وكتب الوزير في بيان نشره التلفزيون العام: "لم يكن هناك فساد. لم يستول أي طرف على أموال".

وأقر سولسكي في وقت سابق بأنه، خلال عمله محاميا في 2017، كان يمثل عدة موكلين أفرادا في نزاع على أراض ضد شركات مملوكة للدولة في منطقة سومي.

ووسط الحرب مع روسيا ومخاوف من تفوق موسكو، كان هناك تكهنات في وسائل الإعلام الأوكرانية منذ أيام بشأن فصل عدة وزراء، ومن بينهم سولسكي.

وتعالج أوكرانيا مشكلة فساد كبرى في محاولة لإظهار جديتها للغرب بشأن الإصلاحات والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي ذات يوم.

ومنذ اجتياح القوات الروسية في فبراير 2022، عانت كييف من قضايا فساد في مؤسساتها الرسمية لدرجة أن الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، أقال وزير دفاعه، أوليكسي ريزنيكوف في سبتمبر العام الماضي.