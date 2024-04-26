الحوثيون: قصف ايلات بعدد منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ واستهداف سفينةً إسرائيليةً في خليجِ عدن

اعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة انصار الله في بيان، بان القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ استهدفتِ سفينةً إسرائيليةً (MSC DARWIN) في خليجِ عدن، وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها.

كما اعلنت بان القوةُ الصاروخيةُ أطلقتِ عدداً منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ على عددٍ منَ الأهدافِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ (ايلات) جنوبيِّ فلسطينَ المحتلة.

وشدد البيان على إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في نصرةِ الشعبِ الفلسطينيِّ من خلالِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيطِ الهنديِّ، وكذلكَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ على أهدافِ العدوِّ الإسرائيليِّ في فلسطينَ المحتلةِ، واكد أنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.