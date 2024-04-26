مقتل موظف لدى وكالة التنمية البلجيكية بغارة اسرائيلية على قطاع غزة

قُتل موظف فلسطيني في وكالة التنمية البلجيكية "إينابيل "وأربعة من أفراد عائلته على الأقل بينهم ابنه البالغ 7 سنوات، ليل الأربعاء الخميس بغارة إسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أعلنت الوكالة.

وندّدت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب بالقصف وأعلنت أنها ستستدعي سفيرة اسرائيل لدى بروكسل "لإدانة هذا العمل غير المقبول والمطالبة بتفسيرات".

وأضافت لحبيب في رسالة له، أن "قصف المناطق المدنية والسكان مخالف للقانون الدولي".

وفي شباط الماضي، استدعت الخارجية البلجيكية السفيرة الإسرائيلية لدى بروكسل بعدما دُمّرت مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة "إينابيل" بقصف المبنى الذي يضم مقرها في حي الرمال في مدينة غزة. وكانت المكاتب خالية أثناء تعرّضها للقصف.