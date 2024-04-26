ساندرز ردا على نتنياهو: التذرع بمعاداة السامية تعصب مثير للاشمئزاز ألحق ضررا بالملايين

أكد السيناتور الاميركي بيرني ساندرز ردا على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "التذرع بمعاداة السامية تعصب مثير للاشمئزاز ألحق ضررا بالملايين".

واضاف :"لا تهينوا ذكاء الأميركيين بمحاولة صرف انتباهنا عن سياسات الحرب غير الأخلاقية لحكومتكم".

وخاطب ساندرز نتانياهو، معتبرا ان "القول إن حكومتك قتلت 34 ألفا في 6 أشهر ليس معاداة للسامية ولا مناصرة لحركة حماس".

وتابع أن إدانة تدمير حكومة نتانياهو لجامعات ومدارس غزة وحرمان 625 ألفا من التعليم، ليس عداء للسامية، والقول إنك دمرت بنية غزة التحتية ونظامها الصحي و221 ألف مسكن ليس عداء للسامية".