فضل الله: على اللبنانيين أن يثقوا بالقدرات التي يمتلكونها ويخشى العدو منها

اشار العلامة السيد علي فضل الله الى انه "أصبح واضحاً أن ما يشجع الكيان الصهيوني هو استمرار الدعم من العديد من دول العالم على كل الصعد، والذي شهدناه أخيراً في المساعدة العسكرية الضخمة التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية لهذا الكيان، وهي جاءت من دون أي قيود، ما قد يسمح لهذا العدو باستمرار مجازره وحربه على غزة، والتي جاء تبريرها من الرئيس الأميركي بأنها تهدف لحفظ الأمن القومي الأميركي، في إشارة واضحة إلى أن أمن هذا الكيان من أمن أميركا".

ولفت فضل الله خلال خطبة الجمعة، الى انه "في هذا الوقت يستمر الشعب الفلسطيني بتقديم أمثولة في الصبر والصمود والبطولة والثبات على مواقفه والتصدي لهذا الكيان، ما أربك هذا العدو وجعله غير قادر على الثبات في الأرض التي يصل إليها بفعل عمليات المقاومة، وما يزيد من إركابه عجزه عن تحقيق أي إنجاز يقدمه لشعبه أو إلى العالم ويعيد الاعتبار لكيانه، وهذا الصمود هو ما ألقى بتفاعلات سلبية داخل الكيان، وجعل قياداته تتقاذف الاتهامات حول من يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي حصلت في عملية طوفان الأقصى، والتي لا تزال تتوالى رغم مضي مئتي يوم على حربه، ما أدى أخيراً إلى استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية للعدو والتي ستدفع نحو استقالات أخرى".

واعتبر "إننا أمام كل ذلك، نعيد التـأكيد على اعتزازنا بالشعب الفلسطيني وبمقاومته رغم وعينا الكامل لحجم الجراح التي يعاني منها والتي يعمل العدو على توسيعها وتعميقها، ولكننا على ثقة أن شعباً كهذا الشعب لا يمكن أن يهزم، ولا بد أن يفرض على هذا الكيان شروطه ودفعه للتراجع عما سيقدم عليه".

ونحن في الوقت نفسه، نعيد دعوة الدول العربية والإسلامية وشعوبها، إلى تحمل مسؤوليتها وعدم ترك هذا الشعب منفرداً، وأن لا يفرطوا بالقوة التي عبر ويعبر عنها كل يوم.

من جهة اخرى، لفت فضل الله الى ان "المقاومة في لبنان تستمر بالقيام بالدور الذي أخذ به على عاتقها في إسناد الشعب الفلسطيني والرد على استهدافات هذا العدو للمدنيين وللمباني السكنية والقرى الآمنة، في وقت يستمر العدو بتهديداته للبنان".

واكد فضل اببه انه "أمام ما يجري، نجدد دعوتنا للبنانيين إلى أن لا يخضعوا لتهاويل هذا العدو التي يريد منها زيادة الشرخ في ما بينهم، وأن يثقوا بالقدرات التي يمتلكونها والتي يخشى العدو منها، ونأمل منهم الوقوف صفاً واحداً... فإذا لم يكن هناك توافق بينهم على إسناد قطاع غزة، فلا بد من توافقهم على منع هذا العدو من المس بالسيادة اللبنانية وفرض شروطه على اللبنانيين، وعلى الأقل أن لا يصوبوا على من يقف الآن في مواجهة هذا العدو بما يضعف الموقف اللبناني".

ودعا إلى "العمل جدياً لملء الفراغ على الصعيد الرئاسي والتعامل بإيجابية مع كل من يعمل لمساعدة اللبنانيين على اختيار الرئيس القادر على التعامل مع هذه المرحلة بالحكمة المطلوبة".