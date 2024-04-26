وزير الدفاع الروسي: قوات “الناتو” بالقرب من حدودنا تخلق تهديدات إضافية للأمن العسكري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة بالقرب من الحدود الروسية؛ خلقت تهديدات إضافية للأمن العسكري.

وقال شويجو خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة “شنغهاي للتعاون” في أستانا اليوم الجمعة “لقد اقتربت قوات الحلف كثيراً من الحدود الروسية؛ وخلقت تهديدات إضافية للأمن العسكري.. ليس نحن، بل هم من جاء إلينا، وهذا يُظهر مرة أخرى أننا لا يمكننا أن نثق بالغرب”.

وتابع: إحدى المهام الرئيسية لمنظمة “شنغهاي” للتعاون؛ هي تشكيل هيكل أمني على مستوى القارة في أوراسيا مع الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن عودة “الإسلاميين المتطرفين” من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جنوب شرق آسيا تخلق ظروف مسبقة لبؤر ساخنة جديدة.