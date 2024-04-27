هيئة بحرية بريطانية: تضرر سفينة بعد تعرّضها لهجومين قبالة سواحل اليمن

أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية للأمن البحري، بأن سفينة أُصيبت بأضرار إثر تعرّضها لهجومين متتاليين قبالة سواحل المخا اليمنية.

وذكرت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، أنها تلقت "بلاغًا من سفينة عن هجومين" على بُعد 14 ميلًا بحريًا نحو جنوب غرب المخا في اليمن.

وأضافت أن "خلال الهجوم الأول شهدت السفينة انفجارًا على مسافة قريبة منها وقد شعر به الطاقم. بعد ذلك، حصل الهجوم الثاني على السفينة بما يُعتقد أنهما صاروخان، ما تسبب بأضرار في السفينة".

ولم تعطِ الوكالة أي معلومات بشأن سلامة الطاقم.

قبل ساعات، كانت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أفادت بأن السفينة الأقرب إلى موقع حادثة "شوهدت خلالها ثلاثة صواريخ".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، في البحرين الأحمر والعربي، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.