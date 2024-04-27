الصين تدعو لعقد مؤتمر سلام لحل الأزمة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي مجددا إلى عقد مؤتمر سلام يهدف إلى حل الأزمة الأوكرانية.

وأكد وانج يي على موقف الصين بأن المحادثات السلمية هي الطريق الوحيد القابل للتطبيق للخروج من الأزمة، وأن الصراعات لا تنتهي في أرض المعركة بل على طاولة المفاوضات، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم السبت.

وأضاف وزير الخارجية أن بكين تدعم إقامة مؤتمر سلام تعترف به روسيا وأوكرانيا في وقت ملائم، مشددا على أن الصين مستعدة للعمل مع كافة الأطراف للتوصل إلى تسوية سياسية بناءة للأزمة تفضي إلى سلام عالمي مستدام.

أوكرانيا تتلقى 12 مليار دولار من المساعدات الدولية منذ بداية العام الجاري

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم السبت أن بلاده تلقت ما يقرب من 12 مليار دولار من التمويل الخارجي منذ بداية العالم الجاري لتغطية عجز الميزانية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن شميهال قوله:" تلقت أوكرانيا مؤخرا 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ستحصل أيضًا على ما يقرب من 8 مليارات دولار لدعم الميزانية كجزء من حزمة المساعدات الأمريكية، وفي المجمل، منذ بداية العام، تلقت أوكرانيا بالفعل حوالي 12 مليار دولار من التمويل الخارجي لتغطية العجز في ميزانيتنا".

وأكد شميهال أن هذه الأموال تساعد أوكرانيا في تمويل الخدمات الطبية ورواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدرسين والبرامج الاجتماعية، مشيدا بدعم الحلفاء والشركاء.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع يوم الأربعاء الماضي، على قانون الأمن القومي الإضافي، والذي يتضمن، من بين أمور أخرى، 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 465 ألفا و54 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بعدما رصد مقتل 1124 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و268 دبابة و13 ألفا و971 من المركبات المدرعة و11 ألفا و905 من النظم المدفعية و1049 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و775 من أنظمة الدفاع الجوي و348 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1968 من المعدات الخاصة و9 آلاف و485 طائرة مسيرة وغواصة و16 ألفا و19 من المركبات وخزانات الوقود".