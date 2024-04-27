شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تؤكد التزامها بإطلاق مزيد من أقمار التجسس والان نبدء بالتفاصيل

حرب الفضاء

الدمام - شريف احمد - أكدت كوريا الشمالية اليوم السبت، التزامها بإطلاق المزيد من أقمار الاستطلاع الصناعية هذا العام، بعد إطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس في مداره نوفمبر الماضي.وقال متحدث باسم الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) في كوريا الشمالية، إن بيونج يانج "سوف تقوم بمهمة هامة لتعزيز قدراتها في مجال الاستطلاع الفضائي كما هو مخطط لها لرصد ومراقبة التحركات العسكرية والمحاولات العدوانية للولايات المتحدة وغيرها من القوات المعادية"، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وقال المتحدث إن "الولايات المتحدة تقوم ببناء جيش فضائي كبير فوق شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها بهدف نهائي هو شن هجوم نووي وقائي"، متهما واشنطن باحتمالية تصعيد حرب فعلية في المنطقة،بحسب التقرير الذي أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.وقال إن لكوريا الشمالية الحق في تطوير الفضاء واستخدامه كوسيلة عسكرية للدفاع عن النفس، مكررًا موقف البلاد بشأن تطوير الفضاء.وكان مصدر حكومي كوري جنوبي قد أفاد في وقت سابق من الشهر الجاري بانه من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية قد أنهت استعداداتها لإطلاق قمرها الاصطناعي الثاني للاستطلاع، مضيفًا أنه من المرجح أن يتزامن الإطلاق مع حدث سياسي كبير في كوريا الشمالية من المقرر أن يعقد الشهر الجاري.