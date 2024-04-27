محافظ عكار طلب من رؤساء البلديات والاتحادات تنفيذ إجراءات تنظيم وجود النازح السوري

طلب محافظ عكار عماد اللبكي، من رؤساء البلديّات والاتحادات، "عطفًا على تعاميمنا السّابقة ونظرًا للظّروف الّتي تمرّ بها البلاد، لا سيّما أنّ محافظة عكار تشهد نزوحًا جديدًا من بعض المناطق اللّبنانيّة، ما يأتي:
1- إعادة العمل لتطبيق مضمون تعاميم وزير الدّاخليّة والبلديّات رقم 74 و42 /2023.
2- إجراء مسح فوري وعاجل لجميع السّوريّين وعائلاتهم القاطنين في النّطاق البلدي في كلّ بلدة، وتكوين قاعدة بيانات معتمدين برنامج الأمن العام، وتحديث هذه المعلومات بشكل دوري.
3- التّشدّد في قمع جميع المخالفات والتعدّيات النّاتجة عن النّازح السّوري، على سبيل المثال لا الحصر: التجمّعات، إقامة خيم جديدة، استثمار محلّات تجاريّة، السيّارات والدرّاجات، سكن أكثر من عائلة في كلّ وحدة سكنيّة، مهلة لتسوية أوراقهم، إلخ...
4- على كلّ رئيس ضمن نطاقه وسندًا لقانون البلديّات لا سيّما المادة 74 منه، اتخاذ جميع الإجراءات اللّازمة والشّرعيّة لتنظيم وجود النّازح السّوري.
5- التّنسيق وطلب المؤازرة من القوى الأمنيّة لتطبيق القرارات الصّادرة عن البلديّة، والإفادة فورًا عن أيّ تحرّكات وتجمّعات مشبوهة.
6- التّنسيق المستمر مع مكتب المحافظة، وإبلاغنا نسخةً عن جميع الإجراءات المتّخذة بشكل دوري لا سيّما "داتا" المعلومات".
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