نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن مسؤول أممي بارز، أن "الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت 37 مليون طن من الأنقاض، وجزء كبير من القنابل غير المنفجرة في قطاع غزة التي قد تستغرق إزالتها 14 عاما".
وذكرت الصحيفة، أن "10% من الذخائر التي يتم إطلاقها في الحرب لم تنفجر ما يعقد المهمة بشكل كبير، و 65% من المباني المدمرة في غزة كانت سكنية".
كانت هذه تفاصيل خبر "الغارديان": جزء كبير من القنابل غير المنفجرة في قطاع غزة قد تستغرق إزالتها 14 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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