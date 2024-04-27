دروس في فن المطبخ في مدرسة مارمارون- بيت الدين

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أحيت مدرسة مار مارون- بيت الدين، نهارًا ثقافيًا لتلامذتها تحت عنوان "يلاّ نطبخ سوى"، بحضور ومشاركة الشيف انطوان الحاج والجسم الاداري والتعليمي للمدرسة، وعلى رأسهم المونسنيور عبده أبو كسم ومديرة المدرسة ربيعة ابو كسم.
وقد تحلّقت المعلمات مع طلاّبهن حول الشيف انطوان الذي شرح لهم بعض الدروس في فن الطبخ، ثم قاموا بأعمال تطبيقيّة، وكما حضّروا الغداء لمئتين وخمسين شخصاً مما خلق جواً من الفرح بين التلامذة الذين وقّع لهم الشيف انطوان امضاءه على دفاترهم والتقطوا معه الصور التذكارية.
وفي ختام اللقاء شكرت مديرة المدرسة الشيف انطوان على هذا النهار الجميل "الذي سيبقى راسخاً في نفوس المعلمين وتلامذة مدرسة مار مارون بيت الدين".
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