فيديو| أسرى الاحتلال بغزة ينتقدون "ضغط نتنياهو العسكري" للإفراج عنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نشرت الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، مقطع فيديو لأسرى يطالبون حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم.

وأكدت كتائب القسام، أن الضغط العسكري أدى لمقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لديها وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم.

ووجه أسير لدى كتائب القسام ظهر بالفيديو رسالة لحكومة نتنياهو قائلا: "نعيش أوضاعا صعبة تحت القصف العنيف، نشعر أحيانا أنكم تخليتم عنا".

وطالب الأسير الإسرائيلي بغزة، رئيس حكومة الاحتلال وجميع الوزراء بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة.

وأشار الأسير لدى كتائب القسام إلى شعوره بالمماطلة، لافتا إلى أن وصفقة التبادل استغرقت وقتا طويلا.

وشدد الأسير الإسرائيلي في رسالته لنتنياهو على أن "الأوان قد آن للتوصل إلى صفقة تخرجنا ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة".

كما وجه الأسير الإسرائيلي رسالة إلى عائلات الأسرى قائلا: "أريدكم أن تبذلوا كل ما في وسعكم للضغط على الحكومة بكل الطرق الممكنة"، مضيفا "آمل أن تستمروا في المظاهرات من أجل أن تكون هناك مفاوضات تفضي لصفقة".