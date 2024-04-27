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الحوثيون ينشرون مشاهد لإسقاط مسيّرة أمريكية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نشرت وسائل إعلام ومنصات تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" مشاهد قالت إنها لعملية إسقاط الدفاعات الجوية لمسيّرة أمريكية من طراز"إم كيو 9 (MQ9) أثناء قيامها بما وصفتها بـ"مهام عدائية" في أجواء محافظة صعدة اليمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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