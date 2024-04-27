أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مجهولين عمدوا عصر اليوم، وخلال أقل من 24 ساعة، إلى اشعال النيران بمكب عشوائي يقع في منطقة تول عند الأطراف الشرقية لبلدة الدوير، حيث غطت سحب الدخان السوداء الكثيفة اجواء بلدات تول والكفور والدوير والشرقية وحبوش ودير الزهراني والنبطية، بفعل ما يحتويه من اطارات مطاطية ومواد صناعية وبلاستيكية، حملت معها الروائح الكريهة، وتسببت بأضرار صحية وبيئية لدى الكثير من المواطنين. وطالب المواطنون الذين الجهات القضائية والامنية والبلدية بوضع حد لهذه الكارثة البيئية التي تهدد حياتهم وصحتهم بأمراض سرطانية وغيرها.

كانت هذه تفاصيل خبر إشعال النيران بمكب عشوائي في تول وسحب الدخان غطت سماء المنطقة والاهالي يناشدون المعنيين التدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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