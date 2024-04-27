خطة إسـ ـرائيلية لكسب تعاطف العالم

الشارقة - اميمة ياسر - قال اللواء خيرت شكري وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق والخبير الأمني المصري، إن إسـ ـرائيل ستسوق لوجود خلايا إرهـ ـابية تستهدفها لكسب تعاطف العالم بعد أن فقدته.

وأضاف شكري: "أعلن جهاز المخابرات الداخلية الإسـ ـرائيلي "شين بيت" في بيان صادر يوم الخميس 26 أبريل، إحباط مخطط لمهاجمة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني الإسـ ـرائيلي".

وقال جهاز "شين بيت " إنه منع أيضا هجمات مخطط لها على المطار الدولي وأهداف أخرى في البلاد، وقد تم اعتـ ـقال 7 عرب إسـ ـرائيليين و4 فلسـ ـطينيين من الضفة الغربية لصلتهم بالعملية المخطط لها.