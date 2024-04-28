السفير البابوي زار دار مطرانية زحلة المارونية

بدعوة من راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض زار يوم أمس السفير البابوي المطران باولو بورجيا دار المطرانية حيث التقى كهنة الأبرشية وعرض معهم موضوعا حول الهوية الكهنوتية. ثم التقي لجان الأبرشية ومدراء ومديرات المدارس الكاثوليكية في الأبرشية ، وقام بزيارة لكنائسها الأولى، تبعها لقاء في صالون المطرانيّة في كسارة جمعه بأساقفة المدينة وبالمسؤولين الرسميين فيها.

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