بعد تدمير 3 منازل.. ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على فلسطين إلى 19

محمد اسماعيل - القاهرة - أ.ش.أ

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع شهداء الغارات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية إلى 19 شهيدا، حيث استهدفت الغارات 3 منازل في مناطق متفرقة من مدينة رفح.

وشن الاحتلال الإسرائيلى قصف مدفعى عنيف استهدف المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وشمالى مخيمى النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 34 ألفا و 454 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77 ألفا و 575 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.