استشهاد 19 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 19 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح الليلة الماضية واليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار أن 15 فلسطينياً من عائلة واحدة معظمهم من الأطفال والنساء استشهدوا في قصف استهدف منزلهم في مدينة رفح، كما استشهد أربعة في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منازل وتجمعات متفرقة للنازحين في المدينة، والتي تعيش وضعاً مأساوياً مع حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء والخيام، التي يتواجد فيها نحو مليون وربع المليون نازح يفتقرون للغذاء والدواء.