ياسين: يجب اللعب على التغيير السلوكي للمدخنين في لبنان بالاضافة الى رفع الضرائب على السجائر

أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الى أننا "عملنا على موضوع تلوث الهواء ووضعنا استراتيجية لنوعية الهواء وهناك 22 محطة رصد ولكنها توقفت منتصف الـ2019 بسب الموازنات". ولفت ياسين، الى أن "الكلفة الصحية للتلوث بشكل مباشر أو غير مباشر توازي 950 مليون دولار، وبيروت الكبرى والمناطق الصناعية ومناطق انتاج الطاقة نسبة تلوث الهواء فيها مرتفع جدًا"، مؤكداً أنه "يجب اللعب على التغيير السلوكي للمدخنين في لبنان بالاضافة الى رفع الضرائب على السجائر".

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