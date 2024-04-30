وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة حول مقترح الهدنة الجديد

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" إن وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس غادر العاصمة المصرية القاهرة، مساء الاثنين، بعد اجتماع أجراه مع مسؤولي الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل.

وبحسب مصدر مصري فإنّ وفد حماس غادر مباشرة بعد الاجتماع مع المسؤولين المصريين، للتشاور مع قيادات الحركة حول مقترح الهدنة الجديد في قطاع غزة، على أن يعود في وقت قريب لتقديم رد الحركة النهائي.

ووصل وفد حماس برئاسة خليل الحية، صباح الاثنين، إلى العاصمة المصرية، لإجراء مناقشات موسّعة مع الوسيط المصري للوقوف على بعض النقاط التي تضمنها الرد الإسرائيلي على ورقة الحركة، بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال مصدر خاص، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن الوفد التقى مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل ومسؤولي ملفي فلسطين وإسرائيل في الجهاز. في وقت وجهت القاهرة الدعوة إلى وفد إسرائيلي للحضور بالتزامن مع وجود وفد حماس من أجل اختصار الوقت، لتقديم الإيضاحات التي تطلبها الحركة بشأن بعض النقاط العالقة والعبارات الواردة في التصور الإسرائيلي.

وكان مصدر مصري قد قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد" إن وفداً إسرائيلياً بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنيع يصل إلى القاهرة الثلاثاء، رفقة ممثل جيش الاحتلال في المفاوضات الجارية بخصوص صفقة تبادل الأسرى نيتسان آلون.

وأوضح المصدر أنّ الوفد سيجتمع فور وصوله برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، لمناقشة ما دار في اجتماعه مع وفد حماس الذي جرى في القاهرة.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد موقع واينت العبري بأنّ "إسرائيل تنتظر رد حماس، وسط أجواء من التشاؤم"، مضيفاً أنّ المسؤولين "في إسرائيل غير متفائلين بشأن رد حماس على المقترح المصري، والذي تمت صياغة معظمه بموافقتها".

في المقابل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين إن مصر متفائلة إزاء اقتراح للهدنة وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، لكنها تنتظر رداً على الاقتراح من إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف شكري خلال جلسة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض "نأمل أن يكون الاقتراح قد أخذ في الاعتبار موقف الجانبين وتوخى كسب الاعتدال من الجانبين ونحن في انتظار القرار النهائي".

وتابع "هناك عوامل سيكون لها تأثير على الجانبين... لكن يحدوني الأمل في أن يرتقي الجميع إلى مستوى الحدث ويدركوا أننا لا يمكن أن نستمر في الوضع (الحالي) بالخسائر المستمرة في الأرواح".

العربي الجديد