حقوقية فرنسية: اعتقال المتظاهرين لن يرهبنا للتراجع عن مطالبنا بوقف الحرب على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قالت الحقوقية ذات الأصول الفلسطينية ريما حسن، اليوم الثلاثاء، إن استدعاء الشرطة للمتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية لن يرهب المحتجين ليتوقفوا عن المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وخاطبت النائبة، الحكومة الفرنسية ومنظمات الضغط الإسرائيلية في حديثها قائلة إنهم لن يستطيعوا إسكات أصواتهم في مطالبتهم بالعدالة.

واتهمت ريما حسن، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، قائلة " القضية الفلسطينية محقة والشعب الفلسطيني شعب أعزل ترتكب بحقه المجازر".

من جهته، قال محامي حسن، إنه تم استدعاء الشرطة لموكلته، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الاستدعاء سياسي ويأتي ضمن محاولات استغلال العدالة.

وريما من المرشحين للانتخابات الأوروبية المقبلة، عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري، واستدعتها الشرطة القضائية الفرنسية بدواعي "تمجيدها للإرهاب".

ومنذ اندلاع المظاهرات استخدمت حسن مصطلحي انتفاضة وإبادة جماعية رافضة إدانة ردود المقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال.

كما تتهم ريما الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

