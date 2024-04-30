وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعَي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، واللذان تم تنفيذهما على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ/ح ياسر كمال الطودي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أكد خلالها الاستعداد الدائم لرجال الدفاع الجوي الذين يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي.

وقد تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدد من المشاركين في أسلوب إدارتهم لمواقف العمليات خلال مراحل التنفيذ، مشيداً بإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وقدرتها على إدارة عمليات مشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة.

كما التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوي، ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة المستويات، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الاهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية وفقاً لأحدث النظم العسكرية في كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى المراحل الرئيسية التى تضمنت عرض القرارات والإجراءات المنفذة من الجانبين، وناقش عدداً من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم واتخاذ القرارات المناسبة أثنـاء إدارة العمليات مشيداً بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر.

حضر المراحل قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.