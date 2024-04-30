سموتريتش لنتانياهو: لا ترفع الراية البيضاء ولا تمنح السنوار فرصة لإذلالنا

توجّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح، بالقول: "لا ترفع الراية البيضاء ولا تمنح (رئيس حركة حماس في غزة يحيى) السنوار فرصة لإذلالنا".

يأتي ذلك في وقت تدرس فيه حركة "حماس" مقترحًا مصريًا حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ نتانياهو ألغى جلسة لمجلس الحرب، كان من المفترض أن تبحث مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.

وكان قد ذكر مصدر مطلع على مفاوضات التهدئة في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أنّ صفقة بين الجانبين باتت وشيكة وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام، إذا تم الانتهاء سريعًا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.

وكشف المصدر المقرّب من الوسطاء أنّ المقترح المصري يحظى بقبول لدى الجانبين، إلّا أنّ الإشكالية تتعلق في عدد الأسرى لدى حركة "حماس" من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.