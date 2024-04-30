أمريكا والأمم المتحدة تبحثان الجهود المستمرة لزيادة المساعدات لغزة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، في الأردن، الجهود المستمرة والالتزام المشترك بزيادة المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة.

وشدد بلينكن - في بيان اليوم - على ضرورة ضمان تسريع واستدامة الزيادة الأخيرة في تقديم المساعدات.

وأعرب بلينكن عن دعمه القوي لعمل المنسقة الأممية في تحسين الإغاثة الإنسانية لغزة..

فرنسا لنتنياهو: الهجوم على رفح فكرة سيئة ولن يحل أي شيء

بعدما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي موقفه من ضرورة اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، من أجل القضاء على حماس، سواء بصفقة أو بدونها، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزير الخارجية الفرنسي أبلغ بنيامين نتنياهو الثلاثاء أن الهجوم الإسرائيلي على رفح فكرة سيئة ولن يحل أي شيء في حرب إسرائيل على حركة حماس.

كما أضاف المصدر المطلع على النقاش أن الوزير ستيفان سيجورنيه قال لنتنياهو خلال اجتماع في مكتبه بالقدس: "إنها فكرة سيئة أن تفعلوا ذلك. هناك الكثير من الشكوك حول القضايا الإنسانية"، وفق رويترز.

وكان نتنياهو قد أكد في وقت سابق الثلاثاء أن إسرائيل "ستنفذ عمليتها ضد حماس في رفح سواء جرى التوصل لاتفاق بشأن الأسرى أم لم يتم التوصل له".

كما اعتبر أن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خياراً مطروحاً"، حسب قوله.

كذلك زعم أن عملية إجلاء المدنيين من المدينة الجنوبية بدأت، تمهيداً لشن هجوم بري، وفقاً لما نقل عنه موقع "واي نت" الإسرائيلي.

وزير الدفاع الأمريكي: نعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه يعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية دون خطة واضحة تؤمن سلامة المدنيين.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه في حال نفذ نتنياهو اقتحام رفح الفلسطينية دون خطة تحمي المدنيين فسنعارضه وسيحدد الرئيس بايدن تبعات ذلك.

ولفت وزير الدفاع الأمريكي: أشك في أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على نقل كل المدنيين في رفح الفلسطينية.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: قلقون من عدم وجود خطط لحماية المدنيين في رفح الفلسطينية.

البيت الأبيض: احتلال مبنى بالحرم الجامعي يعد نهجا خاطئا في التظاهر

أعلن البيت الأبيض أن احتلال مبنى بالحرم الجامعي يعد "نهجا خاطئا" في التظاهر ضد الحرب في غزة.

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية - إن الرئيس الأمريكي يعتقد أن احتلال مبنى في الحرم الجامعي قسرا يعد نهجا خاطئا تماما، مضيفا أن "هذا لا يعد مثالا للتظاهر السلمي".

جاء ذلك بعدما تحصن الطلاب المتظاهرين بجامعة كولومبيا الأمريكية داخل قاعة هاميلتون هول بالمبنى الأكاديمي بالحرم الجامعي، وذلك بعد ساعات من إعلان مسؤولي جامعة كولومبيا موعد نهائي لتفرق المظاهرات.

وأكد الطلاب المتظاهرون أن جامعة كولومبيا لم تستجب لمطالبهم التي طالبوا بها في 17 أبريل الجاري بشأن منع أي تعاون مع الشركات التي تدعم الحرب ضد غزة.