حزب الله: كمين محكم ‏ضد الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ‏‏قام مجاهدو ‏‏المقاومة الاسلامية عند الساعة 08:17 من مساء يوم الثلاثاء 30-4-‏‏‏2024، بنصب كمين محكم ‏ضد الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي وعند وصولها الى نقطة المكمن استهدفها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابوها إصابة مباشرة ‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها.‏

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