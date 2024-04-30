LBCI: مادة الغاز تسربت من إحدى القوارير الأربع الكبيرة والموجودة داخل مطعم في شارع بشارة الخوري

أفادت مصادر في فوج إطفاء بيروت للـLBCI، عن ان "مادة الغاز تسربت من إحدى القوارير الأربع الكبيرة والموجودة داخل مطعم في شارع بشارة الخوري، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه".
وأكّدت المصادر أنّ "القوارير لم تنفجر كما أُشيع وأُخرجت من المحل بصورة سليمة"، موضحة أنّه "بسبب كثافة النيران لم يتكمن الموظفون من الخروج من المطعم، بل هرعوا إلى غرفة صغيرة أسفله، ما أدى إلى اختناقهم ووفاة ٨ موظفين".
وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم الذي انفجر ووضع حراسة على أحد العمال المصابين، بعدما نقل إلى أحد المستشفيات.
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