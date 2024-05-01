طبيب أميركي في غزة: لم أكن مُجهزا لهذا الحجم من الإصابات

ياسر رشاد - القاهرة - قال جراح أوعية دموية أميركي غادر غزة بعد فترة قضاها متطوعا إنه لم يتلق الإعداد اللازم لما واجهه هناك من حجم إصابات، فهناك عشرات المرضى يوميا، معظمهم من الشباب، يعاني معظمهم من إصابات معقدة ناجمة عن شظايا، وغالبا ما ينتهي الأمر ببتر أطراف.

وقال شارق سعيد، من أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية لرويترز من القاهرة "جراحات الأوعية الدموية ترتبط في الواقع بأمراض تصيب المرضى من كبار السن، ويسعني القول إنني لم أقم قط بإجراء جراحات لأي شخص يقل عمره عن 16 عاما وكان هؤلاء هم الشريحة الأكبر من المرضى الذين تعاملنا معهم هذه المرة".

وأضاف "كان معظمهم مرضى في أعمار 13 و14 و15 و16 و17 عاما. معظمهم مصابون بجروح ناجمة عن شظايا، وكان هذا شيئا لم أتعامل معه مطلقا، كان شيئا جديدا".

وقال سعيد إنه خلال فترة عمله في مستشفى غزة الأوروبي، كان فريقه يتعامل مع ما يتراوح بين 40 و60 مريضا يوميا، وكانت الغالبية العظمى منها حالات بتر.

وأضاف "ولسوء الحظ، هناك نسبة عالية جدا من انتقال العدوى أيضا، لذا بمجرد إجراء عملية بتر لا تلتئم، ينتهي بك الأمر إلى المزيد من البتر"، وفقا لرويترز.

وكان نحو 70% من الجراحات التي أجراها تتعامل مع إصابات ناجمة عن الشظايا، والباقي في الغالب بسبب إصابات الانفجارات وانهيار المباني.

وقال إسماعيل مهر، وهو طبيب تخدير من ولاية نيويورك والذي قاد بعثة غزة، إن المتطوعين في القطاع الطبي "عاجزون عن التعبير عما رأيناه" عند الوصول إلى جنوب غزة الشهر الماضي.

وكان مهر قد زار غزة عدة مرات في الماضي، لكنه قال إنه لم يكن بوسعه تخيل ما رآه هذه المرة، وأضاف "في الواقع، في كل مكان رأيته كان هناك دمار في خان يونس.. لم يكن هناك مبنى سليم".

ومن بين 36 مستشفى كانت تخدم أكثر من مليوني ساكن، تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن 10 منها فقط كانت تعمل إلى حد ما بحلول أوائل أبريل.

وقال مهر إن المرافق الصحية تفتقر إلى الإمدادات الطبية والمعدات والموظفين والكهرباء. وأكبر مخاوفه الآن هو هجوم إسرائيلي متوقع على مدينة رفح بالجنوب التي لجأ إليها نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون.

وقال "آمل وأدعو الله ألا تتعرض رفح للهجوم.. لن يتمكن النظام الصحي من مجاراة ذلك. ستكون كارثة كاملة".

مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلتي مساعدات في الطريق لغزة

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأربعاء، إن مستوطنين إسرائيليين متطرفين اعتدوا على قافلتي مساعدات أردنية في طريقهما إلى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القافلتين تابعتا مهمتهما ووصلتا إلى وجهتيهما داخل القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة دون تقديم مزيد من التفاصيل "اعتدى مستوطنون إسرائيليون متطرفون على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة".

وقالت منظمة أنينو الإسرائيلية للمساعدة القانونية في بيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 رجال "أوقفوا شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة" بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها إن إحدى القافلتين "كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم والثانية هي الأولى التي كان يفترض أن تدخل غزة عبر معبر بيت حانون".