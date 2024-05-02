عاجل.. تعيين شلومي بيندر رئيسا للاستخبارات الإسرائيلية خلفا لـ حاليفا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت قناة 12 العبرية، إنه تم تعيين "شلومي بيندر" رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" خلفًا للمستقيل "أهارون هاليفا".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعيين شلومي بيندر في منصب رئيس شعبة الاستخبارات، وآفي بلوت في منصب قائد القيادة المركزية.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أن تركيا قررت تعليق جميع أعمالها التجارية مع إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إردوغان منع الموانئ التركية من تصدير البضائع إلى موانئ "أشدود" وحيفا.

تركيا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الأربعاء انضمام بلاده إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة، "قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية".