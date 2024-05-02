نقلت قناة "الجديد" عن ما قالت إنّها مصادر "الثنائي الشيعي"، إشارتها إلى أنّ "الخليلين (عضو كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل والمستشار السياسي للأمين عام حزب الله حسين خليل) يدرسان الورقة الفرنسية المعدّلة ويضعان الملاحظات على بنودها".
وذكرت المصادر ذاتها أنّ "موقف الثنائي من الورقة الفرنسية سيصدر قريبًا جدًا، وسيُنسق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وستتبلغ السفارة الفرنسية بالموقف الرسمي".
وسلّمت السلطات الفرنسية ورقة بشأن خفض التصعيد مع إسرائيل عند الحدود الجنوبية، تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الجديد": علي خليل وحسين خليل يدرسان الورقة الفرنسية المعدّلة وموقّف الثنائي الشيعي سيصدر قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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