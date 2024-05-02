"إن بي سي": اعتقال 1900 شخص حتى الآن في الاحتجاجات الجامعية في جميع أنحاء أميركا

أفادت شبكة "إن بي سي" الأميركية، بأنّه "تم اعتقال 1900 شخص حتى الآن في الاحتجاجات الجامعية في جميع أنحاء البلاد"، والتي تأتي تنديدًا بالحرب الإسرائيلية على غزة ودعمًا لفلسطين.

في وقت سابق من اليوم، أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن بتصريح بشأن الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة في الجامعات الأميركية، حيث شدد على أنّه "ما من مكان في أي حرم جامعي لخطاب الكراهية ومعاداة السامية"، معلنًا أنّ "الاحتجاجات لم تجبرني على إعادة النظر في سياساتي بالمنطقة"، في وقت يواجه بايدن انتقادات داخلية بسبب دعمه المستمرّ لإسرائيل.

ولفت بايدن إلى أنّه "لسنا في مكان لا يستمع لصوت الشعب الأميركي وبلدنا يسود فيه حكم القانون"، مشيرًا إلى أنّ "الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ويجب التمسك بكليهما".