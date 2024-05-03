رواتب تصل لـ 12 ألف جنيه.. 3408 وظيفة بـ16 مُحافظة - الشروط والأوراق المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد حسن شحاتة، وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر، بالإقبال على العمل في القطاع الخاص والاستفادة من جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه "شحاتة"، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

وتلقت "العمل"، بحسب بيانها، اليوم الجمعة، طلبات من 55 شركة قطاع خاص في 16 محافظة لديها 3408 وظيفة مٌتوفرة الآن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة ذوي الهمم، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

ووفقًا لـ"العمل"، فإن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهر مايو 2024 الجاري عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، والموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وتصدر نشرة التوظيف نصف الشهرية كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة".

وأعلنت "العمل"، عن توفر فرص عمل جديدة في 16 محافظة، وهم "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، ودمياط، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والوادى الجديد، والغربية، والإسماعيلية، والشرقية، والفيوم، وأسيوط، وجنوب سيناء"، وجاءت تخصصات فرص العمل المتاحة، كالآتي:

- إشراف داخلى.

- موظف استقبال.

- محاسبين.

- بائعين.

- مدير محل.

- رئيس مجموعة.

- تمريض.

- أخصائى تمويل وإئتمان.

- مدرسين.

- مدير مالى.

- عضو فريق.

- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وكيميائى.

- سكرتارية وأعمال إدارية.

- أمين مخازن.

- مسئول تمويل.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- طباخين.

- مسئول تعيينات.

- مندوبين مبيعات وتوصيل.

- مراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بجميع الأقسام.

- عمال إنتاج.

- عمال نظافة.

-تخصصات أخرى.

وتضم النشرة، مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة؛ تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.