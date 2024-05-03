الرئيس الكولومبي: سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الأربعاء 1 مايو 2024، أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة .

وقال بيترو لحشد من الناس جاؤوا للاحتفال بعيد العمال في العاصمة بوجوتا: "هنا أمامكم أعلن أننا سنقطع غداً العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل... بسبب حكومة ورئيس يمارسون الإبادة الجماعية".

وأضاف بيترو أنه لا يمكن للدول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث في غزة.

وانتقد بترو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، وطلب الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

المصدر : وكالات