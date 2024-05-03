التضخم في تركيا يرتفع إلى 69,8 بالمئة في نيسان بمعدل سنوي

بلغ التضخم في تركيا 69,8% في نيسان بمعدل سنوي في مقابل 68,5% في آذار، على ما أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3,2% بمعدل شهري، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في تركيا.

وفشل رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8,5% إلى 50% بين حزيران وآذار في وقف التضخم الذي يغذيه تراجع شبه مستمر في سعر صرف الليرة التركية.

وأكد وزير العمل التركي فيدات إيسيخان في منتصف نيسان عدم رفع الحد الأدنى للأجور في تموز/يوليو المقبل، بخلاف العامين السابقين، وذلك لمكافحة ضغوط التضخم.