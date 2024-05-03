مسؤول بحريني: سرايا الأشتر مصنفة تنظيماً إرهابياً وتمارس أنشطتها خارج المملكة

أكد المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني في البحرين محمد العباسي أن "سرايا الأشتر"، التي سبق أن صنفتها البحرين تنظيماً إرهابياً، تمارس أنشطتها خارج المملكة.
وأوضح العباسي أن دولا عدّة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قامت كذلك بتصنيف "سرايا الأشتر " كياناً إرهابياً.
وكانت المقاومة الإسلامية في البحرين "سرايا الأشتر" قد أعلنت، في وقت سابق، أنها استهدفت مواقع إسرائيلية في مدينة إيلات المطلة على ساحل البحر الأحمر بالطائرات المسيرة، موضحة أن العملية تمت في الـ 27 من الشهر الماضي نصرة للشعب الفلسطيني المقاوم في غزة.
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