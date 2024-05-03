قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات في صيدا ومحيطها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف مروّج مخدرات في صيدا ومحيطها.

وفي التفاصيل، لفتت في بلاغ إلى أنّه ""توافرت معطيات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المخدّرات في مدينة صيدا ومحيطها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى: م. ز. (من مواليد عام ۱۹۷۱، فلسطيني)".

وقالت "بتاريخ 13- 04- 2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في صيدا، وضبطت بحوزته /39/ كيسًا تحتوي على مادّة الهيرويين، وعلبة بلاستيكية بداخلها مادّة باز الكوكايين، وسكين".

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج مواد مخدّرة على عددٍ من الزّبائن في صيدا ومحيطه، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.