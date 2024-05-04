المتروبوليت الصوري ترأس قداس سبت النور في كنيسة رفع الصليب- رعيت

ترأس راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري، قداس سبت النور في كنيسة رفع الصليب- رعيت، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في زحلة. وقد عاون الصوري في الخدمة الأب أفرام حبتوت والأب ديونيسيوس الاشقر والشماس سلوان الخوري. وحضر القداس حشدًا كبيرًا من أبناء بلدة رعيت.

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