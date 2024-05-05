ميشال موسى عن التفلت الأمني والأخلاقي: لإنزال اقسى العقوبات بحق المقترفين

اشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى في تصريح له، الى ان "ما نراه اليوم من تفلت أمني وأخلاقي، من اعتداء على الأطفال وعمليات القتل المتنقل والاغتصاب والانتحار يدعو إلى القلق، كونه يأتي على خلفية ازماتنا الاقتصادية والسياسية المتعددة".

ولفت موسى الى اننا "إذ نشد على أيدي قواتنا الأمنية لكشفها لهذه الجرائم، نهيب بالقضاء إنزال أقسى العقوبات بالمقترفين".