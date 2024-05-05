شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. كوريا الجنوبية تعلن إلغاء 40 رحلة جوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤولون اليوم الأحد عن إلغاء 40 رحلة جوية في جزيرة جيجو بجنوب كوريا الجنوبية بسبب الطقس السيء.

وألغيت 20 رحلة مغادرة و20 رحلة وصول حتى منتصف اليوم، فيما صدرت تحذيرات من هبوب رياح قوية في الجزيرة. استمرار تأثير الطقس السيء على جيجو إدارة الأرصاد الكورية طالبت الركاب المسافرين بالاطلاع على جداول رحلاتهم الجوية مقدما، إذ إنه من المتوقع استمرار تأثير الطقس السيء على جزيرة جيجو حتى الثلاثاء.



وتتوقع الأرصاد هطول أمطار في أنحاء كوريا الجنوبية حتى منتصف اليوم.

كما شهدت بعض الأماكن هبوب رياح قوية وحدوث برق ورعد.