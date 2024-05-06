شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. ارتفاع عدد ضحايا الأمطار إلى 66 قتيلًا و100 مفقود والان نبدء بالتفاصيل

أمطار البرازيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات المحلية في ولاية ريو جراندي دو سول بجنوب البرازيل اليوم الأحد، أن عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على الولاية قفز إلى 66 شخصا على الأقل.وقال الدفاع المدني بالولاية إن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين ارتفع إلى 101، كما نزح أكثر من 80 ألف شخص، مؤكدًا أن السلطات تحقق حاليا فيما إذا كانت هناك صلة لست حالات وفاة أخرى بالعواصف.وألحقت العواصف في الأيام القليلة الماضية أضرارا بأكثر من 300 من بين 500 بلدة ومدينة في الولاية المتاخمة لكل من أوروجواي والأرجنتين.ودمرت المياه طرقا وجسورا في عدة مناطق بالولاية. وتسببت الأمطار أيضا في حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لسد في محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.ومن المتوقع أن يزور رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ولاية ريو جراندي دو سول اليوم.