الرئيس الصيني: أسعى لإيجاد "طرق" لحل الأزمة الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يريد العمل مع المجتمع الدولي لإيجاد سبل لحل الأزمة الحالية في أوكرانيا.

جاء ذلك في مقال افتتاحي، نشر في صحيفة، في الوقت الذي بدأ فيه زيارة دولة إلى فرنسا اليوم الأحد.

وكتب شي، في صحيفة "لوفيجارو" اليومية الفرنسية "نأمل أن يعود السلام والاستقرار سريعا إلى أوروبا ونعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد سبل جيدة لحل الأزمة"، مشددا على أن الصين "ليست طرفا ولا مشاركا" في الأزمة.

وبعيد وصوله إلى فرنسا، أوضح الرئيس الصيني أن العلاقات بين بكين وباريس هي نموذج للتعايش السلمي والتعاون بين دول تختلف في أنظمتها السياسية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إن تطوير العلاقات بين البلدين يسهم في تحقيق "الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم مضطرب".