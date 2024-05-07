دافع عن والدته فطعنه بسكين المطبخ.. معاقبة المتهم بقتل شقيقه في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بسلاح أبيض "سكين" للدفاع عن والدته بعد تعدي شقيقه عليها بالسب والضرب بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8754 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4486 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عبد الرحمن ع ر"، 23 سنة، في 27 يونيو لعام 2022، قتل المجني عليه شقيقه "ممدوح ع"، عمدًا مع سبق الإصرار، إذ نفاذا لذلك الغرض أحرزاً سلاح أبيض "سكين"، بدون مسوغ قانوني تالية الوصف، واستحصل عليها من المطبخ وعقد العزم على ذلك.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم دلف إلي الغرفة التي تقطن بها والدته لنشوب شجار بين والدته وشقيقه المتوفي إلي رحمة مولاه، فأثار حفيظته لقيام المتوفي بالتعدي اللفظي على والدته على فعلته فنشب بينه وبين المجني عليه مشادة فأشتد العراك فيما بينهما، قام على إثرها المتهم بجذبه صوبه وطعنه في أنحاء جسده، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وانهال به على صدره وبطنه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة إلى شهادة والدة المتهم والمتوفي، والتي أكدت بقيام نجلها المتوفي إلي رحمة مولاه بالتعدي عليها وعلى أشقاءه بالسب والشتم، وطالبا منها إعطائه مبلغ مالي، فأبت فدلف إلى المطبخ وأحضر سلاح أبيض "سكين"، مهددا إياها به، إلا أنها لم تستجب لأمره معطيتا إياه المبلغ، فأثار ذلك حفيظة شقيقه "المتهم" فأحضر سلاح أبيض "سكين"، وجذبه من رأسه واحتد العراك فيما بينهم فأحدث المتوفي إلى رحمة مولاه إصابة المتهم.

فهرعت وفتحت باب الشقة محل سكنها، وانتابها النباح لكي يأتي أحد ويفرق فيما بينهم، إلا أنها عادت وأبصرت نجلها المتهم وبجواره سلاح أبيض "سكين" ويبكي وأبصرت نجلها المتوفي غارقا في دمائه ملتقطا أنفاسه الأخيرة.