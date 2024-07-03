شكرا لقرائتكم خبر عن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد.. إليك التفاصيل والنشرة التعريفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدخل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل حيز التنفيذ بشكل تدريجي على الفئات المشمولة.فيما يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.ولا تشمل التعديلات على النظام الحالي المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين، إذ يحتفظون بذات المنافع دون تغيير.ولمعرفة كل التفاصيل عن تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحالية يمكن زيارة هذا الرابط.للاطلاع على الملف