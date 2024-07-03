إنطلاق تصوير المسلسل التركيّ “الحبّ، الزواج، الكراهيّة”… هذه قصّته

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بدأ تصوير المسلسل التركيّ الجديد بعنوان “الحبّ، الزواج، الكراهيّة” من كتابة وبطولة الممثّلة جوليستان اجات، ومن إنتاج Berton Medya.
يتحدّث المسلسل عن أشكال الحبّ والرومانسيّة والزواج ثمّ الكراهيّة، إضافة الى عُمق الروابط الإنسانيّة والشخصيّة.
تدور أحداث العمل حول الزوجين أصلي (جوليستان) وإبراهيم (أنيل إلتر) وابنتهما البالغة من العمر ست سنوات.
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كما يتناول المسلسل عدّة قصص متداخلة عن العائلة والأشقّاء، الذين يجدون أنّ الأمل هو أساس الزواج على عكس بطلي المسلسل.
والجدير بالذكر هو أنّ المسلسل الجديد سيُعرض على أحدى المنصّات وقد بدأت الشركة المنتجة للعمل بالتفاوض فعليًّا مع منصّة Gain من أجل هذا الغرض.
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