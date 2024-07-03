تكنولوجيا: تسريبات مصورة تؤكد على التصميم النحيف لهواتف Magic V3 وMagic Vs3 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Honor حدث في 12 من شهر يوليو الجاري لكشف النقاب عن هاتفي Magic V3 وMagic Vs3، ولقد أكدت أحدث التسريبات المصورة على التصميم النحيف المميز للهواتف القابلة للطي.

أكد إعلان تشويقي سابق من Honor على التصميم النحيف المميز لهاتف Magic V3، والذي يتفوق على التصميم النحيف لهاتف Magic V2 الحالي، والذي قدم من الشركة العام الماضي كأنحف هاتف قابل للطي.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Magic Vs3 سيأتي بتكلفة أقل مقارنة بهاتف Magic V3، ولقد أوضحت الصور المسربة التصميم المميز لهذه الإصدارات.

أيضاً كشفت الصور المسربة عن تصميم هاتف Magic V3 من الجهة الخلفية بشكل خاص، حيث يظهر تصميم الكاميرة الخلفية بشكل واضح كما تدعم Honor الهاتف بتصميم يحاكي الجلد في الجهه الخلفية، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بدرجات مختلفة في الألوان في الإطار المحيط بالكاميرة.

من جانب أخر يظهر هاتف Magic Vs3 في الصور المسربة من الجهة الخلفية بشكل كامل، حيث تتميز شاشة الغطاء بتصميم منحني من الجانب الأيمن، كما يظهر الهاتف أيضاً بتصميم يحاكي الجلد في الغطاء الخارجي.

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