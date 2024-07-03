شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف» توقع عقدا مع «المهيلب» بقيمة 70 مليون ريال سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت الجوف عقد بيع منتجاتها (الأسمنت) مع شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبناؤه، بقيمة 70 مليون ريال سنويا.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة العقد الذي وقعته أمس، 12 شهرا، فيما سيكون الأثر المالي إيجابيا على القوائم المالية بداية من الربع الثالث لعام 2024.

وأضافت أن شروط البيع تمت دون أي شروط تفضيلية ووفق سعر السوق.