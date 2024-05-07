شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية إيقاف تشغيل أول مفاعل نووي تجاري في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عملية إزالة التلوث من أجل تفكيك أول مفاعل نووي تجاري في البلاد "كوري1- "، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن شركة الطاقة التي تديرها الحكومة.

وقالت الشركة إنه بعد نحو 40 عاما من الخدمة من أبريل 1978 ، تم إغلاق مفاعل الوحدة رقم 1، بمحطة الطاقة النووية في مدينة بوسان الواقعة بجنوب شرق البلاد وذلك بشكل دائم، في يونيو 2017.

وأعلنت الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية أنها بدأت عملية التخلص من التلوث الكيميائي، لإزالة المواد المشعة من المفاعل، وهي تعد خطوة أولى حاسمة في إجراءات إيقاف التشغيل، رغم أنه يتعين على الشركة الحصول على موافقة لجنة السلامة والأمن النووي لتفكيكها. الوقود النووي وتستخدم الشركة تقنيات ومعدات محلية الصنع في إزالة التلوث، التي من المتوقع أن تسمح لكوريا الجنوبية بشق طريقها في السوق العالمية لخدمات وقف التشغيل النووي.

وعادة ما يستغرق الأمر ما يتراوح بين سبع وثماني سنوات لاستكمال عملية وقف التشغيل، لكن لم يتضح بعد كم من الوقت سيستغرق تفكيك مفاعل كوري1- بسبب بعض الأمور المتعلقة ببناء منشآت تخزين الوقود النووي المستهلك، حسبما أفاد المسؤولين.